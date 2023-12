Jubelsturm bei Tokyo Electric Power Co.-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyo Electric Power":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tokyo Electric Power beträgt 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,86 für Stromversorger deutlich niedriger liegt. Dies zeigt, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Tokyo Electric Power liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,26 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tokyo Electric Power als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 31,21 und der RSI25 bei 46,47, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Tokyo Electric Power eine Performance von 63,47 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Stromversorger-Branche im Durchschnitt nur um 21,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine deutliche Outperformance von +42,37 Prozent für Tokyo Electric Power und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.