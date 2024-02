Jubelsturm bei Tidewater-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Tidewater-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt fünf Bewertungen sind alle fünf positiv, was bedeutet, dass die Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie sind. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 84,33 USD, was einer potenziellen Rendite von 23,62 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tidewater-Aktie liegt bei 27,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Dies wird ebenfalls als positive Bewertung eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat die Tidewater-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,05 Prozent erzielt, was 21,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz weist die Tidewater-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was auf ein positives Stimmungsbild hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering und wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Tidewater-Aktie von Analysten und in verschiedenen Bewertungskategorien eine positive Einschätzung und wird als "Gut" bewertet.