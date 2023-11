Jubelsturm bei Tianli Education-Anlegern!

Die Aktienanalyse von Tianli zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz auf mittlerem Niveau liegt und daher neutral eingestuft werden kann. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tianli in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Fundamental gesehen weist Tianli ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,89 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,24 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianli. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tianli zeigt einen Wert von 7,34, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 27,55 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf technischer Basis.