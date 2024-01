Jubelsturm bei Teva Pharmaceutical Industries-Anlegern!

Der Aktienkurs von Teva Pharmaceutical Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitspflege-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Teva Pharmaceutical Industries ebenfalls um 7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Teva Pharmaceutical Industries in den letzten Monaten erhöht war. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Teva Pharmaceutical Industries ein "Gut"-Wert.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Teva Pharmaceutical Industries. Während an sechs Tagen positive Themen dominierten, überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um 22,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit +12,81 Prozent eine positive Abweichung auf. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.