Jubelsturm bei Teledyne-Anlegern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Teledyne wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Teledyne weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teledyne beträgt derzeit 26, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Stimmung und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Teledyne, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt Teledyne mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In Zusammenfassung erhält Teledyne gemäß der Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.