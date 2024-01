Jubelsturm bei Tamura-Anlegern!

Die Stimmung und der Buzz um die Tamura-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tamura zeigt eine Bewertung von "Gut", basierend auf einem RSI von 23,08 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 für 25 Tage ergibt eine neutrale Bewertung von 47,66, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tamura-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,01 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Für die letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt jedoch über dem letzten Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Unterm Strich führt dies zu einer neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ist das Bild also neutral für die Tamura-Aktie, basierend auf der Analyse von Stimmung, RSI und technischer Analyse.