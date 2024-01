Jubelsturm bei Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anlegern!

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing hat in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 5,71, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 35,08 liegt und daher als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing als "Gut" bewertet, da er sich um 19,5 Prozent vom GD200 entfernt befindet. Der GD50 liegt bei 1738,4 MXN, was einem Abstand von +13,9 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Taiwan Semiconductor Manufacturing diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine positive Richtung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.