Jubelsturm bei Sylogist-Anlegern!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Sylogist. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine positive Einschätzung und kein einziges Mal eine neutrale oder negative Bewertung für Sylogist abgegeben. Langfristig hat die Aktie daher von institutioneller Seite aus eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 50,07 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 11 CAD festgelegt. Auch diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus die Stufe "Gut".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sylogist liegt der Wert mit 144,28 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen". Im Vergleich beträgt der Abstand zum Durchschnitt 285 Prozent. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft und erhält hierbei eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sylogist zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.