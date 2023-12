Jubelsturm bei Sumitomo Electric Industries-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Aktie von Sumitomo Electric Industries wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,19, was 8 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 14,31. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sumitomo Electric Industries um mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 30,07 Prozent, während Sumitomo Electric Industries bei 14,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 1674,24 JPY lag. Der letzte Schlusskurs liegt bei 1770,5 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1751,89 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Sumitomo Electric Industries eine "Gut"-Bewertung in der fundamentalen Analyse und der Anleger-Stimmung, sowie eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse.