Jubelsturm bei Stora Enso (R)-Anlegern!

Die Stora Enso-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 11,63 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12,495 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,78 EUR zeigt eine Abweichung von +6,07 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Stora Enso-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,97 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

