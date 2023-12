Jubelsturm bei Stitch Fix-Anlegern!

Die Dividendenrendite von Stitch Fix beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Stitch Fix bei -7,51 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,71 Prozent. Hier liegt Stitch Fix mit 9,2 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Stitch Fix 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Stitch Fix. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Stitch Fix in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".