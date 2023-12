Jubelsturm bei Solo Brands-Anlegern!

Die Solo Brands-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,58 USD erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +7,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,82 USD wurde mit einem letzten Schlusskurs von +24,48 Prozent Abweichung übertroffen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Solo Brands-Aktie 4 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral"-Einstufung und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings ergab die Analyse jüngerer Daten ein "Neutral"-Rating, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 8,38 USD, was einem potenziellen Anstieg um 39,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (6 USD) entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Solo Brands führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Solo Brands-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 25 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 31, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.