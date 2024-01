Jubelsturm bei Soco-Anlegern!

Die Aktie von Pharos Energy weist eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent auf, was 7,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pharos Energy beträgt 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem Durchschnitt von 9 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pharos Energy derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,56 GBP, während der Kurs der Aktie (21,9 GBP) um -2,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 22,11 GBP, was einer Abweichung von -0,95 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Pharos Energy-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 29 GBP, was ein Aufwärtspotential von 32,42 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Pharos Energy somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.