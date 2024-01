Jubelsturm bei Sky Harbour-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Integral Acquisition Corp 1":

Die technische Analyse für die Sky Harbour-Aktie ergibt interessante Einsichten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,17 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,63 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +88,49 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 9,34 USD unter dem aktuellen Kurs (+24,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Sky Harbour damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie kurzfristig überverkauft ist (7-Tage-RSI bei 9,8 Punkten), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität festgestellt werden konnten.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Sky Harbour insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die durchschnittliche Kursprognose von 11 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -5,42 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sky Harbour damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.