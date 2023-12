Jubelsturm bei Skanska-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Skanska eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, und an zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Skanska daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Deshalb wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Skanska-Aktie der letzten 200 Handelstage um +10,67 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell wird die Skanska mit einem RSI-Wert von 28,8 als überverkauft eingestuft. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Dies sind wichtige Informationen für Anleger, die sich für Skanska interessieren. Es zeigt, dass die Stimmung neutral bis positiv ist und auch charttechnisch positive Signale zu erkennen sind.