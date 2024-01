Jubelsturm bei Siltronic-Anlegern!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Siltronic ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Siltronic-Aktie beträgt der Wert des RSI7 12,82, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der Wert des RSI25 beträgt 37,64, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Siltronic-Aktie nach fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 10,38 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 51,81 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Siltronic von 91,8 EUR mit einer Entfernung von +17,92 Prozent vom GD200 (77,85 EUR) als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 87,2 EUR. Somit liegt der Aktienkurs mit einem Abstand von +5,28 Prozent im "Gut"-Bereich, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Siltronic-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für Siltronic.

Sollten Siltronic Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Siltronic jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Siltronic-Analyse.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...