Jubelsturm bei Sichuan Jinlu-Anlegern!

Das chinesische Unternehmen Sichuan Xinjinlu hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie der Sichuan Xinjinlu-Aktie eine neutrale Einschätzung, da der Aktienkurs selbst bei 5,44 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,72 Prozent zum GD200 aufgebaut hat. Der GD50 liegt derzeit bei 5,39 CNH, was einer Differenz von +0,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zu Sichuan Xinjinlu. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sichuan Xinjinlu eine Performance von -9,15 Prozent, was eine Underperformance von -2,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Im Branchen- und Sektorvergleich führt diese ähnliche Rendite zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.