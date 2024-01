Jubelsturm bei Sea-Anlegern!

Die Sea-Aktie hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen in Bezug auf ihre technische Analyse, den Relative Strength Index (RSI), das Sentiment und Buzz sowie die Analysteneinschätzung erlebt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Sea-Aktie einen Wert von 55,44 USD, während der tatsächliche Kurs bei 40,36 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,2 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 hingegen liegt bei 40,04 USD, was zu einem Abstand von +0,8 Prozent und somit einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 24, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da hier weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation vorliegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate in Bezug auf die Diskussionintensität für die Sea-Aktie. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die Analysteneinschätzung für die Sea-Aktie liegt aktuell bei "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 126,3 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Sea-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine positive Gesamtbewertung.