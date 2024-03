Jubelsturm bei Schaeffler-Anlegern!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Buzz rund um Schaeffler in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Schaeffler eine Rendite von 8,88 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von 0,88 Prozent in der "Automatischen Komponenten"-Branche liegt Schaeffler mit 8 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Schaeffler mit 6,1 EUR derzeit -0,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,54 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler bei 13,9 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 20,01. Dies führt zu einer Unterbewertung von 31 Prozent im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" und somit zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.