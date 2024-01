Jubelsturm bei Scandinavian Tobacco A/S-Anlegern!

Die technische Analyse zeigt, dass die Scandinavian Tobacco A-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 116,57 DKK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 123,5 DKK liegt, was einer Abweichung von +5,94 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 115,22 DKK, was einer Abweichung von +7,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Scandinavian Tobacco A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,53 auf, was 50 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Tabakbranche (15,06). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem neutralen Rating für die Scandinavian Tobacco A-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Scandinavian Tobacco A- derzeit 7, was einer positiven Differenz von +4,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine positive Bewertung von den Analysten.

Insgesamt wird die Scandinavian Tobacco A-Aktie auf Grundlage der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Sentiments und der Dividendenpolitik als "Gut" eingestuft.