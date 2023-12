Jubelsturm bei Rosneft Oil Company OJSC-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt das aktuelle KGV von Rosneft Oil Pjsc 9. Das Durchschnittskurs-Gewinn-Verhältnis in dieser Branche liegt bei 0. Daher kann Rosneft Oil Pjsc aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet bezeichnet werden, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Rosneft Oil Pjsc beträgt 4,87 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 500,95 RUB für die Rosneft Oil Pjsc-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 589,3 RUB, was einem Unterschied von +17,64 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 579,54 RUB, was einem Anstieg von +1,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Rosneft Oil Pjsc-Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen deutet darauf hin, dass die Anleger eine positive Haltung gegenüber der Aktie eingenommen haben. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.