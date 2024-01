Jubelsturm bei Riskified-Anlegern!

Riskified hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Riskified. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 6,58 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 40,67 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Riskified daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Riskified wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben sich ein gemischtes langfristiges Bild. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Riskified ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Riskified-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Riskified-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Riskified ein "Gut"-Rating.