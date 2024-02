Jubelsturm bei Rio Tinto-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "New Mountain Finance":

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Rio Tinto-Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5199,13 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5230 GBP liegt, was einer Abweichung von +0,59 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 5537,12 GBP, was zu einer Abweichung von -5,55 Prozent führt und somit zu einer schlechten Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Rio Tinto ist insgesamt negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Meinungsmärkten. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie auf der Ebene der Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzungen für Rio Tinto sind insgesamt positiv, mit 4 gut und 2 neutralen Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des vergangenen Monats ist ebenfalls positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6067,5 GBP, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht. Insgesamt erhält die Rio Tinto-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.