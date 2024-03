Jubelsturm bei Rheinmetall-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Die technische Analyse der Rheinmetall-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 418,3 EUR lag, was einem Unterschied von +46,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 285,67 EUR entspricht. Aufgrund dieses positiven Trends wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 359,39 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +16,39 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stimmungsänderung gibt es jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rheinmetall mit 1,31 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt. Diese Kennzahl unterliegt jedoch börsentäglichen Schwankungen und kann sich dynamisch verändern.