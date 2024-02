Jubelsturm bei Renew-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Renew zeigt einen Wert von 56,82 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI bezieht sich auf die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Zusätzlich dehnt der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und ergibt einen Wert von 47 für die Renew-Aktie, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit wird das Unternehmen insgesamt in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Renew-Aktie einen Wert von 14 auf, was darauf hindeutet, dass die Börse 14,11 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 62 Prozent weniger, weshalb die Aktie als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renew-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +10,65 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 846,04 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Abschließend betrachtet, schüttet die Renew-Aktie eine Dividendenrendite von 2,14 % aus, was 2,09 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.