Jubelsturm bei RLJ Lodging-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "RLJ LODGING TRUST":

Die technische Analyse der RLJ Lodging Trust zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,27 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie die Einstufung "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 11,79 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,8 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,77 USD, was einer Differenz von +9,47 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die RLJ Lodging Trust-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Einschätzung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei RLJ Lodging Trust in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was die Einschätzung "Gut" bestätigt.

Die Analysten schätzen die Aktie der RLJ Lodging Trust langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten liegt die Bewertung bei 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 14 USD, was einer Erwartung in Höhe von 18,74 Prozent entspricht und somit auch die Bewertung "Gut" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 66,67, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die RLJ Lodging Trust daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".