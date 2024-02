Jubelsturm bei Qualys-Anlegern!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qualys mit 40 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 40,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Qualys zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zahlt die Börse für Qualys 31 Prozent weniger. Der Durchschnittswert in der "Software"-Branche liegt derzeit bei 58, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Qualys eine Performance von 36,03 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,37 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Qualys im Branchenvergleich eine Outperformance von +36,4 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,34 Prozent, wobei Qualys um 36,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Qualys ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Qualys von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Qualys vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 135 USD. Aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 165,6 USD ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -18,48 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung von Analysten für die Aktie von Qualys.

Die Stimmung für Qualys hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

