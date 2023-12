Jubelsturm bei Protara Therapeutics-Anlegern!

Die Protara Therapeutics-Aktie wurde in den letzten Wochen von Analysten und Anlegern intensiv diskutiert. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.

Analysten schätzen die Aktie der Protara Therapeutics auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 23 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Protara Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,31 USD. Der letzte Schlusskurs (1.875 USD) weicht somit -18,83 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als neutral ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Protara Therapeutics-Aktie beträgt 56,63, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 29,17 eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.