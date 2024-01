Jubelsturm bei Plains GP-Anlegern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell zeigt der RSI7 für Plains Gp einen Wert von 17,65 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Plains Gp-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Plains Gp-Aktie auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Plains Gp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen tragen zu dieser Einschätzung bei. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Plains Gp-Aktie eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, trendfolgender Indikatoren, Sentiment und Anleger-Stimmung.