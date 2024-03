Jubelsturm bei Patrizia Immobilien-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia":

Die technische Analyse der Patrizia-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,55 EUR mit einer Entfernung von +2,4 Prozent vom GD200 (8,35 EUR) neutral bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,82 EUR. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +9,34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Patrizia als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Patrizia-Aktie zeigt eine Ausprägung von 22,62 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 39,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Patrizia zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Patrizia-Aktie war in den sozialen Medien mehrheitlich positiv. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen vor allem auf positive Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".