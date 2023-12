Jubelsturm bei Oriental Energy-Anlegern!

Die technische Analyse der Oriental Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 9,51 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 10,54 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +10,83 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,56 CNH, was zu einem Abstand von -0,19 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Investoren in die Aktie von Oriental Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was 4,43 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Oriental Energy bei 32582,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die fundamentale Bewertung der Aktie.

Im Branchenvergleich hat Oriental Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,2 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +26,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite um 26,12 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.