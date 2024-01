Jubelsturm bei OneSavings Bank-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "OSB GROUP PLC":

Die Osb-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 405,98 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 436,8 GBP, was einem Unterschied von +7,59 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 382,96 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +14,06 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Osb-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Osb-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 65 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 32,21 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Osb.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Osb-Aktie über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Änderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Osb in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Von den insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Osb-Aktie sind alle 5 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier. Auch aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich eine positive Empfehlung, da die Aktie um 77,88 Prozent steigen könnte. Somit erhält Osb von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.