Jubelsturm bei Old Second-Anlegern!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Old Second beträgt 20,44, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,62, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Analystenbewertung für Old Second zeigt, dass 3 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,67 USD, was einem potenziellen Anstieg von 21,53 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Old Second eine Dividendenrendite von 1,45 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen niedrigeren Ertrag von 5346,27 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist Old Second ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,69 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.