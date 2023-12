Jubelsturm bei Old National-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Old National Bancorp":

Der Aktienkurs von Old National hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,86 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Outperformance von +3,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 1,06 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,85 Prozent hatte, lag Old National um 6 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen eine starke Intensität zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung für Old National war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Old National derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,51 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old National bei 7,59 liegt, was 54 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,42). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.