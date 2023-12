Jubelsturm bei OCI-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "OCI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Oci-RSI liegt bei 6,15, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 34,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oci-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Oci-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 105,76 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 105,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Oci-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,88 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 26,25 EUR, was einem Unterschied von +9,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 21,77 EUR und einem Unterschied von +20,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oci-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.