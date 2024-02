Jubelsturm bei Nutanix-Anlegern!

Der Aktienkurs von Nutanix hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 105,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nutanix eine Outperformance von +106,42 Prozent aufweist. Auch der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Nutanix mit 101,43 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Nutanix in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Nutanix in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nutanix liegt bei 42,17, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus zeigt der RSI25 für Nutanix mit einem Wert von 25, dass die Aktie sich in einer überverkauften Situation befindet, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Nutanix daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Nutanix 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Nutanix von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.