Jubelsturm bei Novartis-Anlegern!

Derzeit schüttet Novartis höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Mit einer Dividendenrendite von 3,46 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,25 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Novartis in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,8 % erzielt, während der Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche bei 1,84 % lag. Dies bedeutet, dass Novartis mit einer Rendite von 18,96 % deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Novartis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 86,54 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 88,11 CHF liegt damit nur um 1,81 % darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (90,41 CHF) weist eine geringe Abweichung von -2,54 % auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Novartis-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine gute langfristige Stimmungslage hin. Daher wird der Aktie von Novartis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.