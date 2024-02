Jubelsturm bei Nidec-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der japanische Elektromotorhersteller Nidec verzeichnet eine Dividendenrendite von 1,18 %, die unter dem Branchendurchschnitt liegt und damit eine Unterperformance von 1,59 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nidec in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien registriert, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Nidec derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nidec in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Nidec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,19 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 34,19 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -57,38 Prozent im Branchenvergleich für Nidec. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Nidec mit 51,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Nidec in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.