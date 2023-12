Jubelsturm bei Nexus-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Nexus wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 3,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nexus-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Nexus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nexus also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei einer Dividendenrendite von 0,44 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5,69 Prozentpunkten erzielt Nexus einen geringeren Ertrag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nexus durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

In der technischen Analyse erhält die Nexus-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch über dem des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.