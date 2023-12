Jubelsturm bei Netgear-Anlegern!

Die Netgear-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,02 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 14,94 USD lag, was einer Abweichung von +6,56 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,15 USD unter dem letzten Schlusskurs von 14,94 USD, was einer Abweichung von +13,61 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Netgear-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie von Netgear eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Netgear weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netgear auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 43,7 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Auf 25-Tage-Basis wird Netgear als überverkauft eingestuft und erhält somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Netgear-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,99 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,3 Prozent im Branchenvergleich für Netgear. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Netgear-Aktie 38,46 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.