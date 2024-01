Jubelsturm bei Nanning Chemical Industry-Anlegern!

Der Aktienkurs von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent, was bedeutet, dass Guangxi Huaxi Nonferrous Metal eine Outperformance von +5,29 Prozent erzielte. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -6,63 Prozent, und Guangxi Huaxi Nonferrous Metal übertraf diesen Durchschnittswert um 5,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal liegt bei 30,49, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Guangxi Huaxi Nonferrous Metal festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hat, weshalb das Kriterium "Schlecht" bewertet wird. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Guangxi Huaxi Nonferrous Metal daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung gegenüber Guangxi Huaxi Nonferrous Metal wurde in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab überwiegend positive Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.