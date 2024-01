Jubelsturm bei Nanjing Iron, Steel-Anlegern!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Nanjing Iron & Steel hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen für Nanjing Iron & Steel. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 5,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Nanjing Iron & Steel eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt.

Im Branchenvergleich erzielte Nanjing Iron & Steel in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche um durchschnittlich -6,67 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,89 Prozent im Branchenvergleich für Nanjing Iron & Steel. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie 30,89 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Iron & Steel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,64 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,86 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,04 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (3,74 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.