Jubelsturm bei NEC-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nec liegt bei 25,93 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,72 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Nec bei 76,13 Prozent, was mehr als 57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,49 Prozent, wobei Nec mit 64,64 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nec beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Daher erhält Nec in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nec besonders positiv diskutiert, mit zehn Tagen im grünen Bereich und keinen aufgezeichneten negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Allerdings haben tiefgehende und automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Nec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.