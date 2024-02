Jubelsturm bei Mullen Automotive-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mullen Automotive beträgt das aktuelle KGV 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Mullen Automotive damit Stand heute unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und hat somit Einfluss auf Aktienbewertungen. Bei Mullen Automotive wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen eine positive Entwicklung, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Mullen Automotive in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbrachte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Mullen Automotive-Aktie sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (147,48 USD) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,71 USD) liegt. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.