Jubelsturm bei Mineral Res-Anlegern!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Mineral. Es gab insgesamt 11 positive Tage und einen negativen Tag. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mineral daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Mineral führt bei einem Niveau von 18,67 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,95 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Mineral im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,78 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,37 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Mineral in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigte eine positive Entwicklung. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Mineral deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.