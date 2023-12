Jubelsturm bei MicroStrategy-Anlegern!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Microstrategy-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Microstrategy-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Microstrategy, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Ratings der Analysten beträgt 460 USD. Dies zeigt ein mögliches Abwärtspotential von -19,48 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 571,3 USD, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Somit erhält Microstrategy insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Microstrategy in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Aktivität in den Beiträgen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Aktuell bietet die Aktie von Microstrategy keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Microstrategy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt KGV von 61,03 als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.