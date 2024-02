Jubelsturm bei Metcash-Anlegern!

Die australische Handelskette Metcash bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 8,36 Prozent, was 2,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent auf. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Metcash ist allgemein sehr positiv, wie sich aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ergibt. In den vergangenen beiden Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf der Anleger-Stimmung erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Metcash ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,65 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,87. Dies entspricht einer Unterbewertung von 20 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metcash bei 3,65 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,61 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 ergibt sich eine neutrale Einschätzung mit Abständen von -1,1 Prozent bzw. +1,12 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.