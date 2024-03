Jubelsturm bei McKesson-Anlegern!

Die technische Analyse der Mckesson-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 445,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag von 528,83 USD (+18,64 Prozent Unterschied) führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 493,68 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,12 Prozent), was der Mckesson-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Somit erhält Mckesson insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Mckesson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,93 Prozent erzielt, was 42,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 6,04 Prozent, und Mckesson liegt aktuell 33,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mckesson liegt bei 27,73, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,33 und ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Gut" festgelegt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Mckesson vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,66 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 528,83 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".