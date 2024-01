Jubelsturm bei McKesson-Anlegern!

Die Mckesson-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 484,6 USD liegt 14,11 Prozent über dem GD200, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 463,53 USD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. So wurden Mckesson in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mckesson-Aktie aktuell bei 17,91 liegt und somit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 98. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Schließlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,59 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (40,31 Punkte) zeigen an, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild aus technischer Analyse, Anlegerstimmung, fundamentaler Bewertung und RSI. Die Mckesson-Aktie wird überwiegend als "Gut" bewertet, jedoch gibt es auch Bereiche, in denen eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.