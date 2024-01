Jubelsturm bei Masimo-Anlegern!

Masimo: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine erhöhte Aktivität für die Aktie von Masimo über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf ein starkes Stimmungsbild hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positive Veränderung der Stimmungsrate bestätigt ebenfalls diese Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Masimo insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist somit "Gut". Die Kursprognose sieht ein Aufwärtspotential von 29,6 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Masimo-Aktie am letzten Handelstag bei 125 USD lag, was einem Unterschied von -1,33 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 105,55 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Masimo bei 41,24 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 98,13. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Insgesamt erhält Masimo somit in allen analysierten Bereichen eine "Gut"-Bewertung.